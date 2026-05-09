Revelan estado de salud del hombre que asesinó a puñaladas a su esposa e hijo: esto se sabe

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Las autoridades continúan investigando el caso que conmocionó a los habitantes de San Antonio de los Altos, en el estado Miranda, luego del asesinato de una mujer y su hijo de apenas dos años dentro de un apartamento residencial.

El principal señalado por este doble crimen es Edwin Ernesto Torres Bastidas de 33 años, quien permanece bajo custodia policial mientras avanzan las averiguaciones sobre lo ocurrido.

Recientemente se conoció que el hombre salió de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Victorino Santaella, centro médico al que ingresó después de presuntamente intentar quitarse la vida tras cometer el ataque contra su familia. Funcionarios policiales que llegaron al lugar fueron quienes lo trasladaron bajo vigilancia al centro de salud.

Vecinos describen a la familia como tranquila

El hecho ocurrió en el edificio Urica, ubicado en la urbanización La Rosaleda Sur. Según relataron vecinos del sector, la pareja tenía poco tiempo viviendo en el lugar y mantenía una convivencia tranquila con la comunidad.

Habitantes de la zona aseguraron que no existían antecedentes de discusiones frecuentes o situaciones violentas dentro del apartamento. Además, describieron a María Ámbar como una mujer amable, respetuosa y muy dedicada al cuidado de su hijo pequeño.

Personas cercanas al caso señalaron que la víctima provenía de una familia ampliamente conocida en San Antonio de los Altos. Su padre es un médico traumatólogo con trayectoria profesional en distintos centros de salud del municipio Los Salias y otras clínicas de la región mirandina.

La noticia causó profundo impacto entre familiares, amigos y habitantes de la comunidad, quienes expresaron tristeza y consternación tras conocerse los detalles del doble homicidio. Muchos allegados destacaron la educación y el trato cordial que caracterizaban a la joven.

Tras recibir atención médica, Edwin Ernesto Torres Bastidas continúa bajo resguardo de organismos de seguridad mientras se desarrollan las investigaciones judiciales correspondientes. Fuentes cercanas indicaron que el hombre es piloto y pertenece a una familia relacionada con el área de ingeniería.

Los cuerpos de seguridad permanecen atentos a la evolución del caso y realizan distintas experticias para determinar todos los elementos relacionados con el crimen ocurrido dentro de la vivienda familiar.

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