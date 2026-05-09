Ciberdelincuentes utilizan emojis para comunicarse sin ser detectados: esto reveló el Cicpc

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El Cuerpo de Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) alertó sobre una nueva táctica utilizada por presuntos delincuentes vinculados con delitos cibernéticos para comunicarse sin ser detectados.

De acuerdo con la información difundida por los comisarios Alberto Dugarte y Pablo Castro, los presuntos ciberdelincuentes tienden a sustituir el lenguaje convencional por el uso estratégico de "emoticones", también conocido como "emojis".

Ciberdelincuentes utilizan emoticones para evitar ser detectados

Estas representaciones gráficas de expresiones faciales, objetos, animales, alimentos y otros elementos, se utilizan en la comunicación digital para transmitir emociones, ideas y conceptos de manera rápida y visual.

Sin embargo, "estas técnicas tienen un doble propósito, evadir los filtros de palabras claves de las plataformas y generar una falsa sensación de cercanía y confianza con los jóvenes" resaltaron los funcionarios.

Durante una presentación en el programa radial del Cicpc, Dugarte explicó que, por medio de estos símbolos, se puede inducir a la población más vulnerable para el ejercicio de conductas de riesgo, o captar personas para que se involucren en actividades ilícitas, además de comprometer su seguridad.

Cicpc exhorta a familias a supervisar las actividades en línea de los jóvenes

Por su parte, Castro hizo un llamado a las familias para que se supervise de manera continua la actividad de los jóvenes en chats en línea, video juegos y otras plataformas digitales con las que estos interactúan frecuentemente.

"No es una invasión a la privacidad, es una medida de protección vital, detectar a tiempo el código inusual de códigos visuales puede ser la diferencia para poner freno a los criminales" afirmó.

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