Fingió ser un adolescente sin hogar para recibir ayuda en EEUU: dictan sentencia contra venezolano

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Un hombre de 25 años engañó a las autoridades escolares de Ohio tras hacerse pasar por un estudiante de secundaria durante más de un año.

Recientemente, un juez de EEUU dictaminó sentencia contra Anthony Emmanuel Labrador Sierra, venezolano, que ingresó a la Perrysburg High School con el uso de una fecha de nacimiento falsa y solicitó recursos gubernamentales.

Bajo esta premisa, el hombre asistió regularmente a clases e integró los equipos deportivos de natación y fútbol de la institución, informó ABC News.

La historia del engaño

Para mantener su posición en el entorno escolar, Labrador Sierra aseguró que era un menor de edad sin hogar y víctima de trata de personas. Este relato le facilitó la obtención de ayuda gubernamental y el alojamiento con una familia de acogida que lo recibió como a un hijo.

Durante este tiempo, el individuo mantuvo una relación sentimental con una estudiante menor de edad, hecho que quedó al descubierto tras las pesquisas.

Descubrimiento de delitos adicionales

Las dudas sobre su verdadera identidad motivaron una investigación que confirmó su edad real. Tras una revisión de sus pertenencias, las autoridades federales hallaron evidencias de otros crímenes, entre ellos la posesión ilegal de un arma de fuego y la falsificación de documentos migratorios.

El panorama judicial se complicó tras el hallazgo de material sexual relacionado con una menor de edad dentro de su teléfono celular.

Condena y consecuencias legales

La justicia dictó una sentencia de entre cuatro y seis años de prisión para el acusado. A pesar de que el hombre presentó una carta de arrepentimiento por traicionar la confianza de sus allegados, la fiscalía consideró sus actos como graves.

El juez ordenó su registro como delincuente sexual de nivel 2 y determinó que, una vez cumplida la pena, el sujeto podría enfrentar un proceso de deportación hacia Venezuela.

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