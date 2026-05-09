Mató a dos mujeres en una noche: inmigrante ilegal llamó a la policía para confesar los macabros crímenes

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Autoridades de Long Island (Nueva York, EEUU) identificaron al presunto homicida de dos mujeres como un inmigrante ilegal originario de El Salvador.

El acusado, quien mató a dos mujeres en ataques separados, responde al nombre de Rony Yahir Alvarenga Rivera, de 22 años de edad.

De acuerdo con los informes del caso, Alvarenga, supuestamente, apuñaló mortalmente a una compañera de trabajo de 42 años, mientras ella sacaba la basura en un restaurante Wendy’s en Island Park, en el condado de Nassau, durante la madrugada del pasado sábado.

Apuñaó mortalmente a una compañera de trabajo

De acuerdo con los funcionarios, la mujer sacaba la basura del local cuando Rivera la emboscó.

La policía del condado de Nassau dijo que el salvadoreño, presuntamente, asesinó a su segunda víctima, una mujer de 32 años, en Mineola Avenue, en Valley Stream, horas después.

Rivera, que llegó al país de forma irregular en 2016 a los 12 años, vivía con su segunda víctima, aunque la policía no ha precisado la naturaleza exacta de su relación, informó el medio local News 12.

Las dos mujeres sufrieron puñaladas brutales en el cuello y el torso, revelaron los informes. Asimismo, señalaron que el mismo Rivera llamó a la policía y confesó su crimen.

El inmigrante ilegal enfrenta cargos por asesinato

“Mientras nos encontrábamos en el lugar de los hechos, recibimos información de que una persona había sido detenida en el número 169 de Atlantic Avenue en Lynbrook”, explicó el teniente detective George Darienzo.

“Pidió hablar con la policía y, cuando llegaron los agentes, dijo que había matado a alguien esa noche”, agregó.

Rivera fue capturado a las afueras de un 7-Eleven en Lynbrook. Ahora, el homicida enfrenta numerosos cargos de asesinato, pero se declaró inocente en su audiencia preliminar.

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