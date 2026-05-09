“Causaba incomodidad entre los estudiantes”: mujer robó la identidad de una adolescente para inscribirse en una escuela

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Una mujer de 28 años de edad resultó detenida y enfrenta cargos por suplantar la identidad de una joven menor de edad para matricularse en una escuela secundaria.

La acusada, Kacy Claassen, se habría inscrito en una escuela de El Bronx (Nueva York) después de las vacaciones “spring break”, con la identidad de una menor.

La mujer suplantó la identidad de una joven de 16 años

Según la Policía de Nueva York, Claassen enfrenta una serie de cargos por robar la identidad de una joven de 16 años en Westchester Square Academy.

Entre los cargos figura el de poner en peligro el bienestar de un menor, suplantación de identidad con fines delictivos, posesión de un documento falsificado y allanamiento de morada.

Los agentes detuvieron a Claassen, residente de El Bronx, poco después de las 12:00 del mediodía del pasado 27 de abril, tras recibir una llamada sobre un posible caso de robo de identidad.

La acusada compareció ante el tribunal al día siguiente de su detención y se declaró “no culpable”.

Alumnos denunciaron a la sospechosa

Posteriormente, una fuente ligada a la escuela secundaria declaró al medio News 12 que Claassen se matriculó porque se le permitió inscribirse sin la presencia de un padre o tutor.

Asimismo, la fuente relató que Claassen vestía el uniforme escolar e incomodaba a los estudiantes, situación que llevó a uno de los alumnos a denunciarla ante la administración del centro.

El robo de identidad es un delito grave, reseñó El Diario NY. En febrero, Christian Pacheco, residente de Nueva Jersey, fue acusado de robar la identidad de clientes de Home Depot en Delaware y cargar un total de 24 mil dólares a sus tarjetas de crédito.

Mientras que, en 2024, empleados de la agencia de servicios para personas sin hogar de la ciudad de Nueva York (DHS), el Servicio Postal (USPS), la Autoridad de Vivienda Pública (NYCHA), la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y un ex agente de seguridad escolar de NYPD se encontraban entre 18 personas acusadas en Manhattan después de que una investigación de armas fantasma descubriera una estafa millonaria de robo de identidades a los neoyorquinos indigentes durante la pandemia.

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