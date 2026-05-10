Les ofreció 100 dólares a cambio de encuentros sexuales: cae conductor de app por acoso contra dos estudiantes

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Un hombre, quien trabajaba como conductor para una aplicación digital, enfrenta cargos tras ser acusado por un presunto intento de abuso contra dos estudiantes universitarias.

El acusado, Dimario Wynter fue despedido como conductor de Lyft, luego de que las alumnas de la Universidad Princeton lo señalaran por la supuesta agresión, informó la Oficina del Fiscal del condado Mercer en Nueva Jersey.

Se pudo conocer que las denunciantes no eran pasajeras del taxista en el momento cuando se registraron los hechos.

Según los reportes, una estudiante universitaria, quien se encontraba en Prospect Avenue cerca del mediodía del pasado 16 de abril, indicó que un automóvil se detuvo y el conductor le pidió indicaciones.

Conductor de Lyft acosaba a estudiantes

Cuando ella se acercó al hombre, este le entregó un billete de 100 dólares, salió del vehículo y luego le exigió un acto sexual. Confundida, la joven dejó caer el dinero y huyó del lugar.

Posteriormente, se supo que el conductor se movilizaba en un Jeep Patriot de color negro, detalló NBC News.

En otro incidente, ocurrido al día siguiente, otra alumna se encontraba en Ivy Lane, cerca de las 9:30 de la mañana, cuando el conductor se detuvo y le pidió indicaciones. Las autoridades informaron que, la igual que en el caso anterior, el conductor le entregó a la joven un billete de 100 dólares y le pidió que se fuera con él.

Sin embargo, ella devolvió el dinero y el hombre se marchó.

Identifican al sospechoso

Un detective de seguridad pública de la Universidad Princeton identificó al sospechoso como Wynter, de 28 años de edad, quien trabajaba como conductor de la plataforma de transporte compartido Lyft.

El hombre fue imputado por los delitos de incitación y acoso, así como por alteración del orden público. Fue arrestado el 30 de abril, pero quedó en libertad a la espera de sus futuras comparecencias ante el tribunal.

“Nos tomamos este tipo de reportes con extrema seriedad, y el conductor ha sido expulsado permanentemente de la plataforma. Estamos a total disposición para colaborar con las autoridades policiales en su investigación”, escribió un portavoz de Lyft en un comunicado.

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