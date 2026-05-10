Violencia cobra la vida de tres mujeres en distintos estados: estos son los casos que estremecieron al país en los últimos días

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Durante los primeros días de este mes de mayo se registraron distintos hechos violentos que cobraron la vida de tres mujeres en distintos estados del país.

Uno de los casos que estremecieron a la población fue el de una madre y su hijo asesinados dentro de su apartamento en el edificio Urica, ubicado en la urbanización La Rosaleda Sur en San Antonio de los Altos, estado Miranda.

El presunto responsable del crimen sería el padre de familia, un hombre de 33 años de edad, identificado como Edwuin Ernesto Torres Bastidas.

Tras conocer sobre lo ocurrido, funcionarios de Polisalias se trasladaron hasta la vivienda familiar, donde se encontró el cuerpo de la mujer junto a su hijo.

Las víctimas del violento crimen, ocurrido este miércoles 6 de mayo, quedaron identificadas como María Ámbar Velásquez, de 33 años, esposa del presunto homicida; y Maximiliano Torres, su hijo, de apenas dos años de edad.

El cuerpo ensangrentado de la mujer se localizó en la sala de estar del apartamento, tendido sobre un sofá. Mientras que el niño yacía en el piso.

José Gregorio Landaez, director de la policía municipal, detalló que “la víctima gritaba que la estaban matando y de inmediato los vecinos se contactaron con nosotros. Entonces, funcionarios de la brigada motorizada se desplazaron al sitio”.

Los agentes policiales lograron la captura del agresor, quien tenía algunas heridas y quiso atentar contra su propia vida.

María Ámbar Velásquez era fisioterapeuta; mientras que Edwin sería piloto o ingeniero, según testigos.

Niño encontró a su madre sin vida en Zulia

Otro hecho violento se registró en el municipio Francisco Javier Pulgar del estado Zulia, donde vecinos denunciaron la muerte de una joven, durante la madrugada del pasado sábado.

La víctima, quien fue identificada por los vecinos como Yoselin Quinto Perea, habría sido asesinada dentro de su vivienda.

Residentes del sector organizaron una marcha para solicitar a las autoridades que intervengan en el caso y logren hacer justicia por la muerte de la joven.

Hasta el momento, las autoridades no han realizado ninguna detención relacionada con el caso de Yoselin Quinto. Los dolientes exigen celeridad en las investigaciones.

Se pudo conocer que Yoselin fue asesinada en su casa, ubicada en el barrio La Primavera, calle 4 de la población de 4 Esquinas, cuando se encontraba con dos de sus hijos menores.

El cuerpo de la víctima fue hallado por su hijo mayor, de ocho años de edad.

Reportes preliminares indicaron que la víctima presentó golpes en distintas partes del cuerpo y, presuntamente, varias heridas causadas con un arma blanca en la espalda.

Se presume que la mujer también fue abusada sexualmente, debido a las condiciones en las que se encontró su cadáver.

La asesinaron de un disparo en la cabeza en Falcón

Una mujer fue la víctima de un violento crimen ocurrido durante la noche del pasado domingo, 3 de mayo. Otras dos personas resultaron heridas en el hecho.

Según reportes extraoficiales del caso, todo ocurrió en el callejón Sur del barrio Cruz Verde de Coro, estado Falcón.

La víctima fue identificada por medios locales como Odalis Gerarda Rojas, de 49 años de edad.

Se pudo conocer que el ataque ocurrió a las afueras de una vivienda, cuando la mujer, quien estaba reunida con otro grupo de personas, fue abordada por una pareja de motorizados.

Al parecer, los hombres llegaron al sitio y dispararon contra los presentes sin mediar palabras.

Los heridos fueron trasladados hasta la emergencia del Hospital Doctor Alfredo Van Grieken. Ambos quedaron identificados como Luis José Argueta, de 30 años de edad, quien recibió una herida de bala en la pierna izquierda; y Raiza Karina Medina, de 36 años, alcanzada por un proyectil en la región frontal.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ya habrían identificado a los perpetradores del crimen.

Odalis Gerarda Rojas se ganaba la vida como trabajadora del CEIS Georgina de Arias.

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