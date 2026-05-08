Hombre murió tras ser atacado por un enjambre de avispas: luchó por su vida durante una semana

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Un hombre de 59 años de edad falleció tras pasar una semana recluido en estado crítico en el Hospital Central de Maracay (HCM), luego de sufrir un ataque de un enjambre de avispas.

Este miércoles se confirmó el fallecimiento de Orlando Jatir Rangel Madriz, quien sufrió múltiples picaduras de insectos en el municipio Bolívar del estado Aragua.

De acuerdo con la información publicada por El Siglo, el hecho ocurrió el pasado 28 de abril en la parcela “Ranuela”, ubicada en el sector Ingenio Bolívar de San Mateo.

Ejambre lo atacó cuando realizaba labores de desmalezamiento

En el momento de los hechos, la víctima realizaba labores de desmalezamiento cuando fue sorprendida por el enjambre.

Testigos indicaron que las avispas arremetieron violentamente contra el trabajador, quien habría sufrido una fuerte reacción alérgica debido a la cantidad de picaduras recibidas.

El hombre perdió el conocimiento en el sitio por consecuencia del impacto de las toxinas en su organismo.

Tras la emergencia, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de los Bomberos de Ribas activaron el protocolo de rescate y resguardo de la zona para prestar auxilio al afectado.

Complicaciones de salud por picaduras de avispas

Inicialmente, Rangel Madriz fue trasladado al Hospital Dr. José María Benítez de La Victoria; sin embargo, debido a la complejidad de su cuadro clínico, médicos ordenaron su remisión inmediata al Hospital Central de Maracay.

A pesar de los esfuerzos médicos y al tratamiento especializado que recibió durante varios días, el ciudadano falleció debido a las complicaciones derivadas de las múltiples picaduras.

Tras su muerte, autoridades realizaron el levantamiento correspondiente y trasladaron el cuerpo a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamef), donde especialistas practicarán la necropsia de ley para determinar oficialmente la causa exacta de muerte e incorporar los resultados al expediente del caso.

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