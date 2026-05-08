Hallan sin vida a mujer venezolana en una vivienda de tres pisos: esto se sabe

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Las investigaciones sobre la muerte de la venezolana Alexandra Paola de María Bernalhallada, quien fue localizada sin vida dentro de una vivienda en el distrito de El Agustino (Lima, Perú) revelaron detalles sobre cómo habría ocurrieron los hechos.

Todo ocurrió dentro de una vivienda de tres pisos, ubicada en la calle Santa Rosa, a la altura de la cuadra 13 de la avenida Riva Agüero. Cuando las autoridades de la Policía Nacional ingresaron al tercer piso del inmueble, encontraron sin signos vitales a la mujer.

La venezolana habría saltado desde una ventana

Según el testimonio de un familiar de la pareja de la víctima, esta habría saltado desde una ventana de su vivienda hacia el domicilio contiguo. Sin embargo, esa versión no fue confirmada.

Peritos de criminalística, un médico forense y una fiscal de turno de El Agustino se presentaron en el lugar para iniciar con las diligencias correspondientes y realizar el levantamiento del cuerpo.

Investigan las circunstancias del fatal incidente

La Comisaría de la PNP de Santoyo asumió las investigaciones para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

De acuerdo con el medio local Perú21, inicialmente, la policía no descartó ninguna hipótesis y mantiene abiertas diversas líneas de investigación, entre las que figura un posible accidente, un acto voluntario o incluso la participación de terceros.

Las autoridades buscan determinar con precisión la causa de la muerte, así como reconstruir los momentos previos al hecho.

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