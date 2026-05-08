Tres muertos y más de 10 desaparecidos tras erupción del volcán Dukono: despliegan operativos de rescate

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Autoridades de Indonesia confirmaron la muerte de tres personas tras la erupción del volcán Dukono, situado en la isla de Halmahera, en el noreste del país.

Asimismo, tras la emergencia, se inició la búsqueda de más de una decena de senderistas desaparecidos en la montaña.

La agencia de rescates indonesia, Basarnas, emitió un comunicado para indicar que se activaron los operativos de evacuación de una veintena de personas atrapadas en el monte. Se trata de seis singapurenses y once indonesias, reseñó Antena3.

En la operación participan militares y efectivos policiales de la provincia de Maluku del Norte.

Una densa columna de humo de 10 mil metros

La erupción se prolongó por más de 16 minutos y estuvo acompañada de fuertes estruendos. Una "densa" columna de humo se elevó hasta unos 10 mil metros sobre la cumbre del volcán, con un humo que "se mezclaba entre el color blanco, gris y negro", informó la agencia de vulcanología de ese país.

"La nube de ceniza se desplaza hacia el norte, lo que supone un riesgo de caída de ceniza en zonas residenciales y en la ciudad de Tobelo. Esta situación incrementa los riesgos para la salud de la población y altera las actividades diarias, incluido el transporte y la limpieza ambiental", alertaron las autoridades.

Alerta sobre actividades recreativas cerca del volcán

Desde el 11 de diciembre de 2024, el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos recomendó a residentes, turistas y excursionistas evitar cualquier actividad en un radio de cuatro kilómetros del cráter activo Malupang Warirang, en el flanco suroeste del Dukono.

Indonesia se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, sacudida por miles de temblores cada año, en su mayoría de magnitud moderada.

El país alberga más de 400 volcanes, de los cuales al menos 129 están activos y 65 son considerados peligrosos.

En diciembre de 2023, la erupción del volcán Merapi, uno de los más activos del mundo y situado en la isla de Sumatra, cobró la vida de 23 personas.

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