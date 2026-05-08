Desmantelan red de explotación infantil en crucero de Disney: hay 28 detenidos

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Un crucero de Disney atracado en San Diego, California, quedó en el centro de una polémica, tras un operativo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), relacionado con una investigación por explotación sexual infantil y pornografía infantil.

Durante el procedimiento, realizado entre el 23 y el 27 de abril y que inició como una intervención rutinaria, se habría descubierto una red vinculada con material de explotación sexual infantil.

28 detenidos durante investigación por explotación sexual infantil

En medio del despliegue resultaron detenidas 28 personas, entre ellas tripulantes del propio crucero de Disney. En un principio, se pensó que estaba dirigida a temas migratorios.

De acuerdo con la CBP, 27 de los 28 arrestados habrían estado involucrados en la recepción, posesión, transporte, distribución o visualización de este tipo de material.

Tras las detenciones, se procedió a la cancelación de visas y a la repatriación de los implicados a sus países de origen; entre ellos se encontraban 26 personas de Filipinas, una de Portugal y otra de Indonesia.

Disney Cruise confirma lo ocurrido en la embarcación

La situación tomó mayor notoriedad cuando Disney Cruise Line confirmó a Variety que colaboró con las autoridades y reiteró su política de tolerancia cero.

La compañía explicó que la mayoría de los detenidos no eran empleados directos, y que aquellos que sí tenían vínculo laboral ya no forman parte de la empresa.

El momento del operativo quedó registrado por pasajeros del crucero Disney Magic, quienes grabaron en video las detenciones realizadas por agentes migratorios.

Una turista identificada como Dharmi Mehta reconoció a un camarero mientras era arrestado, lo que reforzó el impacto del caso entre los viajeros.

Hasta ahora, la CBP no ha revelado la identidad de los detenidos ni ha confirmado qué otros cruceros estuvieron involucrados en la operación.

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