Dos jóvenes detenidos en Carabobo: abusan de una mujer con discapacidad

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Funcionarios adscritos a la División Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) del estado Carabobo lograron la detención de dos jóvenes de 18 y 17 años por abusar de una mujer con discapacidad.

El periodista Román Camacho, a través de sus redes, difundió algunos detalles del caso en el que estos jóvenes y otros aun por detener abusaron de una mujer con discapacidad.

Jóvenes detenidos en Carabobo

De acuerdo con la información proporcionada, inicialmente se viralizó un video en redes sociales, en el que se ve cómo estos jóvenes agarran a la mujer en contra de su voluntad para cometer actos contra su pudor.

Asimismo, señala que esto ocurrió específicamente en el sector Las Casitas de Los Guayos, en el estado Carabobo.

Adicionalmente, indica Camacho que uno de los detenidos fue identificado como Edisson Fabricio Pineda, ambos sujetos de 18 años de edad.

Cabe destacar que las autoridades siguen las averiguaciones para detener a otros presuntos implicados en el abuso contra la mujer. Mientras que los aprehendidos ya están a la disposición del Ministerio Püblico.

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