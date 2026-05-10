Tragedia familiar en La Guaira: capturan a hombre por matar a su hermano tras una discusión

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Funcionarios adscritos a la Delegación Municipal La Guaira del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), arrestaron a un joven de 23 años por ser el presunto autor material de la muerte de su hermano mayor. El suceso tuvo lugar el pasado 4 de mayo en la zona costera de la entidad, específicamente en el municipio Vargas.

El detenido quedó identificado por las autoridades policiales como Wilmer Leoner Echarry Figueroa, quien fue detenido en el sector 3 del Barrio Aeropuerto, ubicado en la parroquia Urimare. Las labores de inteligencia y el despliegue técnico permitieron la localización del sospechoso pocos días después de reportarse el fallecimiento de la víctima, informó el director del Cicpc, Douglas Rico.

¿Cómo se originó la disputa?

Según informes del Cicpc, el conflicto se desató en la vivienda familiar de los involucrados, cuando la víctima, William David Echarry Figueroa, de 25 años, llegó al inmueble bajo la presunta influencia de sustancias psicotrópicas.

Al notar el estado en el que se encontraba William David, su hermano menor, Wilmer Leoner, inició un reclamo verbal. Esto desencadenó una fuerte discusión entre ambos que subió de intensidad hasta que buscaron objetos cortantes para enfrentarse físicamente.

Desenlace de la riña

En medio del intercambio de agresiones, ambos ciudadanos desenfundaron armas blancas. Durante el forcejeo y la riña, Wilmer Leoner le propinó una herida mortal a su hermano. El impacto de la lesión provocó la muerte de William David de manera inmediata en el sitio de los hechos, sin que hubiese oportunidad de brindarle asistencia médica de urgencia.

Los funcionarios de la Delegación Municipal recolectaron las evidencias en la escena del crimen y procedieron a la detención del victimario de acuerdo con los protocolos legales establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal.

Tras su aprehensión en la parroquia Urimare, el sospechoso fue trasladado a la sede policial y actualmente se encuentra a la orden del Ministerio Público.

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