Madre venezolana y su pareja mueren en accidente vial en Chile: detalles

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El accidente ocurrido en la Ruta 5 Norte, en Chile, dejó como saldo la muerte de tres personas, entre ellas la venezolana Paola Medina, de 28 años, y su pareja Edgar Rodríguez Gil, de 36.

El hecho se registró durante la madrugada del 8 de mayo en medio de una circulación de varios motociclistas en la zona.

De acuerdo con los reportes preliminares, el siniestro se produjo en un tramo de la autopista donde transitaban al menos dos motocicletas involucradas directamente en la colisión principal. Las autoridades manejan como hipótesis inicial la conducción a alta velocidad y maniobras riesgosas en la vía.

Cómo ocurrió el accidente

Las investigaciones señalan que una motocicleta impactó por detrás a otra, provocando una reacción en cadena que terminó con consecuencias fatales. En una de las motos viajaba la pareja venezolana, mientras que en la otra se desplazaba un conductor chileno, quien también perdió la vida.

Imágenes difundidas por medios locales muestran el momento del choque, lo que ha permitido a las autoridades reconstruir parte de la secuencia del siniestro y reforzar la hipótesis de exceso de velocidad, según informa el medio Crónicas de Chile.

En el momento del accidente, un grupo de aproximadamente diez motociclistas circulaba por el sector. Las autoridades chilenas investigan si el grupo estaba realizando maniobras peligrosas o incluso participando en posibles carreras clandestinas en la autopista.

Paola Medina era madre de un niño de 10 años y se había establecido en Chile, donde compartía contenido en redes sociales relacionado con su vida cotidiana y su faceta como modelo. Su pareja, Edgar Rodríguez Gil, era quien conducía la motocicleta en el momento del impacto.

Según familiares, la joven habría subido por primera vez a una motocicleta durante ese trayecto, lo que ha generado mayor impacto emocional en su entorno cercano.

El padre de la joven relató que la salida de la pareja esa madrugada era simplemente para compartir un momento cotidiano. Indicó que la intención era realizar un recorrido breve para comer algo fuera de casa.

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