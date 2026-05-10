Decomisan granja de minería digital en Carabobo: el caso fue denunciado ante la Fiscalía

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, confirmó la confiscación de una instalación destinada a la minería digital ubicada en el municipio San Diego.

Durante la inspección oficial, los organismos de seguridad hallaron 13 máquinas de procesamiento de datos que se encontraban en pleno funcionamiento dentro de un espacio acondicionado técnicamente para tal fin, informó BancayNegocios.

La ubicación de este centro de minado fue detectada gracias a la colaboración ciudadana a través de los canales de atención telefónica de la gobernación. Al momento de ingresar al recinto, los funcionarios verificaron que el lugar poseía todos los implementos necesarios para la actividad, y se procedió a la desactivación inmediata de los equipos y su posterior incautación por parte de las autoridades competentes.

"Nos pasaron esta información por el teléfono de denuncias y cuando fuimos, conseguimos que había una pequeña granja de minería y por supuesto, pasamos a denunciar ante la Fiscalía el hallazgo, apagarlas y confiscarlas de manera inmediata", señaló Lacava.

Supervisión y denuncias ciudadanas

El mandatario regional resaltó que los operativos de fiscalización continuarán en toda la entidad para erradicar estas actividades. Asimismo, solicitó a la población mantener el flujo de información sobre posibles granjas clandestinas.

"Tenemos que apagar hasta la última máquina que este minando en el territorio. Aquí nadie se rinde. ¡Qué viva Carabobo!", señaló Lacava .

Esta acción responde a la política de prohibición absoluta de la minería digital en Venezuela, ratificada por el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Acosta, quien explicó que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se encuentra en un "punto crítico", lo que imposibilita la coexistencia de la demanda doméstica con el alto consumo eléctrico que requiere el minado de criptoactivos.

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube