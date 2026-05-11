Su empleador lo encontró sin vida dentro de su vivienda: asesinan de seis tiros a trabajador venezolano

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El cuerpo de un hombre venezolano, quien murió tras recibir varios disparos, fue localizado por su empleador en una zona rural.

Autoridades de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y la Fiscalía local investigan homicidio que se registró en la comuna de Padre Las Casas, en la región de La Araucanía.

De acuerdo con la publicación de Radio Bío Bío, la víctima fue hallada con múltiples impactos de bala el pasado viernes, en una parcela del sector Manquehue.

Su empleador lo encontró muerto en su vivienda

Se pudo conocer que fue la persona que lo había contratado para distintos trabajos quien avisó a las autoridades sobre lo ocurrido.

De acuerdo con las diligencias de la Fiscalía, el venezolano, quien estaba cerca de cumplir 52 años, se encontraba en el interior del inmueble que arrendaba. Su cuerpo presentó unos seis impactos de bala.

El subprefecto Sergio Alarcón, jefe Brigada de Homicidios (BH) de la PDI en Temuco, afirmó que avanzan las diligencias para determinar la dinámica de los hechos.

“Se están realizando levantamientos de imágenes de video, empadronamiento en el sector, además de entrevista a posibles testigos del lugar”, informó.

Identifican a venezolano asesinado a tiros

La fiscal Daniela San Martín detalló que el venezolano quedó identificado como Orlando Montero Peña, y estaba “en situación irregular en el país”.

“Se habría trasladado y llegado hasta la zona de la región de la Araucanía hace aproximadamente cinco años desde la región Metropolitana” y “se dedicaba a la elaboración de tinajas y que arrendaba en definitiva una casa en este predio rural”, detalló.

No se han reportado detenidos por el homicidio del hombre venezolano ocurrido en La Araucanía.

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