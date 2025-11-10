Francia saca de prisión a Nicolas Sarkozy y le otorga beneficio

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 10 de noviembre, se conoció que el expresidente francés Nicolas Sarkozy saldrá de la cárcel parisina de La Santé tras 20 días.

El Tribunal de Apelación de París habría decretado un control judicial que incluye la prohibición de salir de Francia y contactar con el ministro de Justicia, Gérard Darmanin.

El que fuera jefe de Estado de Francia entre 2007 y 2012 había sido condenado el pasado septiembre a 5 años de cárcel por haber dejado que sus principales colaboradores negociaran con responsables del régimen de Muamar Gadafi para obtener dinero para la campaña de las elecciones presidenciales de 2007, que ganó.



La "libertad bajo control judicial" a la que se someterá Sarkozy incluye, además de la prohibición de salir de Francia y de entrar en contacto con los otros condenados en el caso, "la prohibición de contactar" con el actual ministro de Justicia, Gérald Darmanin, reportó EFE.



Los abogados del antiguo dirigente habían presentado la solicitud de puesta en libertad al poco de su entrada en la cárcel, argumentando, entre otros puntos, que su cliente no representaba un peligro a la hora de destruir posibles pruebas, que no iba a dejar el país porque toda su familia reside allí y que la prisión suponía un real peligro para la integridad de Sarkozy.

