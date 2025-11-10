Crucero infestado: pasajeros demandan a reconocida línea tras descubrir una grave plaga en su camarote

Suscríbete a nuestros canales

Dos turistas que viajaban en un crucero de la línea estadounidense Carnival Cruise Line presentaron una demanda federal en un tribunal del sur de Florida, acusando una infestación de chinches en el camarote que les ocasionó múltiples picaduras y lesiones.

La denuncia, que causó revuelo sobre los protocolos sanitarios de la industria de cruceros, alega falta de acción por parte de la tripulación y daños físicos y emocionales para los pasajeros. La información fue obtenida del portal web Infobae y otras fuentes estadounidenses como People y USA Today.

Detalles del caso y denuncias de los pasajeros

Los demandantes, Catherine Shockley y William Maycock, documentaron que al despertar una mañana encontraron más de treinta marcas de picaduras distribuidas en varias zonas de su cuerpo.

Al inspeccionar la cabina, identificaron chinches vivas, huevos y rastros biológicos. A pesar de reportar el caso al personal del barco, no recibieron una respuesta oportuna que mitigara la problemática, lo cual, según ellos, agravó las consecuencias físicas como lesiones dermatológicas y mentales con insomnio y angustia.

Además, sostienen que sufrieron pérdidas materiales y económicas relacionadas con el incidente.

Protocolos y evaluaciones sanitarias en el crucero

Los protocolos de Carnival Cruise Line incluyen inspecciones semanales de camarotes por parte del personal instruido para detectar infestaciones, además de realizar tratamientos químicos inmediatos en cabinas afectadas y las cercanas.

El Programa de Saneamiento de Buques de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) inspeccionó el Carnival Horizon una semana después de reportado el incidente, asignándole una calificación aprobatoria de 93 sobre 100.

A pesar de estos controles, la demanda alega negligencia en la gestión y mantenimiento que permitió el desarrollo del problema, así como en la respuesta tras la alerta de los pasajeros.

Visita nuestra sección: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube