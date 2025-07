¡Se esclarecen los hechos!: hombre que cayó del crucero más grande del mundo habría apuñalado a una persona

Suscríbete a nuestros canales

El crucero más grande del mundo, Icon of the Seas, atravesó este jueves 24 de julio un episodio de gravedad mientras navegaba cerca de la isla San Salvador, en aguas de Bahamas.

El evento involucró a dos miembros de la tripulación y terminó con el fallecimiento de un trabajador y el traslado urgente de una colega a un hospital de Miami. Las autoridades indicaron que la situación fue atendida de inmediato por el equipo de seguridad a bordo.

La información principal de este hecho fue obtenida del portal web de Infobae, que recogió declaraciones tanto de la Policía Real de Bahamas como de voceros de la compañía Royal Caribbean.

Detalles del suceso: Activación de protocolos de emergencia

Según la nota, a bordo del Icon of the Seas, un tripulante de 35 años agredió con un arma blanca a una colega de 28 años, ambos de nacionalidad sudafricana.

Tras el ataque, el agresor huyó y saltó por la borda del crucero. Personal de seguridad puso en marcha los protocolos de emergencia, logrando estabilizar a la víctima que posteriormente fue trasladada a tierra para atención médica.

El atacante fue recuperado del agua y declarado muerto una vez a bordo.

Investigación en curso y continuidad de operaciones del crucero

Las autoridades de Bahamas y la naviera confirmaron que la investigación del caso sigue en curso y están pendientes los resultados de la autopsia para definir la causa exacta del fallecimiento.

Royal Caribbean señaló que la ruta del crucero Icon of the Seas no fue alterada por el suceso, manteniendo las operaciones según lo planificado para pasajeros y tripulantes.

Icon of the Seas, entregado a Royal Caribbean en enero de 2024, es reconocido por su capacidad para más de 7,600 pasajeros y 2,350 tripulantes, distribuidos en 20 cubiertas y múltiples espacios temáticos

