Renuncia de directivos en la BBC por documental sobre Trump: esto fue lo que ocurrió

Suscríbete a nuestros canales

El director general de la BBC, Tim Davie, y la directora de informativos, Deborah Turness, han presentado sus dimisiones en medio de una intensa controversia que afecta la credibilidad de la cadena pública británica.

Tim Davie, quien asumió el cargo en 2020, anunció su salida asumiendo la "máxima responsabilidad" por los "errores" cometidos en las coberturas recientes, señalando que el debate actual en torno a BBC News "ha contribuido" a su decisión.

La polémica más grave se centra en el documental de actualidad 'Panorama', titulado 'Trump: A Second Chance?' y emitido antes de las elecciones presidenciales de 2024. Documentos internos filtrados sugirieron que el programa editó de forma sesgada un discurso de Donald Trump tras el asalto al Capitolio de 2021.

Edición cuestionada de un discurso de Trump

Según las revelaciones, la edición del documental tomó frases de diferentes momentos para dar a entender que Trump había incitado directamente a la violencia, al hacer parecer que decía: "Vamos a marchar hacia el Capitolio y yo iré con ustedes, y luchamos. Luchamos con todas nuestras fuerzas...".

En realidad, la transcripción original mostraba que Trump había instado a marchar "de forma pacífica y patriótica".

Turness, que comunicó su dimisión un día antes, defendió que las acusaciones de "sesgo institucional" son "falsas", pero reconoció que la controversia está "dañando a la BBC".

Otras polémicas y y la reacción de Trump

La cadena también había enfrentado críticas por otros contenidos, como un documental sobre Gaza y la difusión de un concierto en el festival de Glastonbury.

Tras el anuncio, Donald Trump reaccionó en su plataforma Truth Social, criticando a los "periodistas corruptos" de la BBC por intentar "manipular las elecciones presidenciales".

El presidente del Consejo de la emisora, Samir Shah, agradeció el compromiso de los dimisionarios, calificando el día de "triste para la BBC". Davie trabajará con la junta para facilitar la transición a su sucesor.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube