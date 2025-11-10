Puntos claves de la Declaración de Santa Marta adoptada por la CELAC y la UE

Suscríbete a nuestros canales

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE), se pronunciaron sobre la guerra de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Mar Caribe.

Este domingo, ambos bloques aprobaron la Declaración de Santa Marta al finalizar la IV Cumbre CELAC-UE, donde piden "el pleno cumplimiento del derecho internacional, incluso en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de drogas".

Respeto al Derecho Internacional

En la cumbre, la CELAC y la UE reiteraron su "compromiso de fortalecer los mecanismos de diálogo, coordinación y asistencia técnica para abordar conjuntamente estos desafíos".

Asimismo, criticaron con dureza la veintena de lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico, las cuales han sido hundida por las fuerza militares estadounidenses, en aguas del Caribe y en el Pacífico.

Sin embargo, no nombraron en ningun momento al país ni a su gobierno, durante las declaraciones y discursos en su peetición al Derecho Internacional.

Delaración de Santa Marta

En el punto 10, señala que "abordamos la importancia de la seguridad marítima y de la estabilidad regional en el Caribe. Coincidimos en la relevancia de la cooperación internacional, el respeto mutuo y el pleno cumplimiento del derecho internacional, incluso en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de drogas".

En la declaración final de esta declaración, "Varios Estados miembros de la CELAC destacaron sus posiciones nacionales respecto de la situación en el Caribe y el Pacífico".

