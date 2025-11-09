Presidenta de Madrid es trasladada a urgencias en la misa de Almudena: detalles sobre el estado de salud de Ayuso

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tuvo que retirarse de manera precipitada de la misa solemne en honor a la Virgen de la Almudena, patrona de la capital.

Este domingo, la agencia EFE, compartió la imagen de la líder regional saliendo del templo en ambulancia, solo unos minutos después de su llegada y de hablar con los medios.

Este incidente se suma a una ausencia previa en su agenda, despertando inquietud sobre el estado de salud de la máxima representante del ejecutivo madrileño.

¿Qué ocurrió con la presidenta de Madrid?

El Gobierno regional se apresuró a informar que la interrupción se debe a una "leve indisposición".

A pesar de la tranquilidad oficial, el suceso acapara la atención pública dado que ya ayer sábado, la presidenta canceló su participación en el congreso del Partido Popular de Andalucía, alegando el mismo motivo.

Los acontecimientos de las últimas horas, que culminaron con la atención del servicio de emergencias, confirman que la jefa del Ejecutivo no pasa por su mejor momento físico, alterando su agenda oficial en días consecutivos.

Traslado médico de emergencia

El servicio de emergencias Summa 112 atendió a Díaz Ayuso en la propia Catedral antes de tomar la decisión de trasladarla a un centro hospitalario.

Una ambulancia se acercó a las inmediaciones del templo para llevar a la presidenta a un hospital, donde actualmente se le están realizando diversas pruebas para determinar la causa exacta de su malestar.

Ausencia previa de Ayuso en Andalucía

El episodio de este domingo se produce inmediatamente después de que la presidenta de Madrid ya se ausentara la jornada anterior de un compromiso de alto perfil.

La cancelación de su asistencia al Congreso del PP andaluz, también justificada por una "leve indisposición", indica que el malestar se prolongó durante al menos 48 horas, forzándola a apartarse de sus responsabilidades públicas.

Sus deseos a la Patrona

Antes de que su estado de salud la obligara a abandonar el acto, Díaz Ayuso tuvo tiempo de dirigirse a los periodistas a su llegada a la Catedral.

En esas declaraciones, compartió lo que pediría a la patrona de Madrid, enfocándose en valores sociales y comunitarios. La presidenta manifestó su intención de solicitar a la Virgen "prosperidad para todos, convivencia y atender a las personas más vulnerables y las que están solas".

En sus breves comentarios, la jefa del Ejecutivo regional también aprovechó para elogiar el ambiente de la celebración. Subrayó que las calles de Madrid estaban "llenas de gente con buenos sentimientos" para conmemorar las tradiciones, la fe y las raíces cristianas que, según ella, han sido tan importantes para la comunidad.

Además, como es habitual, antes de la misa visitó la espectacular alfombra floral que una asociación de Pontevedra elabora cada año para embellecer el paso de la Virgen.

