¡Pavoroso escándalo pasional! El alcalde de Fort Lauderdale vive toda una película de terror

El alcalde de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, fue víctima de un ataque por parte de su expareja, un episodio que terminó con el agresor detenido y enfrentando cargos legales. La información fue obtenida del portal web de la Secretaría del Tribunal de Broward y policiaca local.

El episodio violento involucró una confrontación fuera del domicilio del alcalde, donde su ex pareja sentimental, Daniel Curran, de 34 años, lo empujó y posteriormente lo arrastró por la calle, causando múltiples lesiones.

Trantalis, de 72 años, resultó con daños físicos en la muñeca, pierna izquierda y rodilla derecha tras el altercado.

Curran fue arrestado según reporta la policía de Fort Lauderdale, acusado de agresión a persona mayor de 65 años y de violar la orden de restricción vigente por violencia doméstica.

La orden judicial le prohibía cualquier contacto y acercamiento al alcalde. En su audiencia, el juez del Tribunal de Circuito de Broward fijó una fianza total de $6,000 por los cargos que se le imputan.

Relación entre las partes y antecedentes

El informe señala que Trantalis y Curran mantuvieron una relación desde marzo y convivieron en la misma casa un tiempo.

Durante una audiencia, el alcalde declaró que intentó rehacer el vínculo con la esperanza de que Curran accediera a tratamiento de salud mental, pero la situación terminó en violencia.

El incidente se dio cuando el alcalde intentó retomar contacto, y el ataque ocurrió frente a la residencia del alcalde.

Este caso está siendo llevado en Broward con solicitudes para que la Fiscalía Estatal intervenga en otra jurisdicción, y el tribunal ha ordenado restricciones adicionales para Curran, incluyendo la prohibición de contacto y la entrega de armas que pueda poseer.

Esta información fue recogida del portal web de la Secretaría del Tribunal y la policía de Fort Lauderdale, que proporciona detalles oficiales del suceso y procedimiento judicial.

