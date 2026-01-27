Gobierno de España regularizará a más de medio millón de inmigrantes: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Pedro Sánchez y la formación Podemos han cerrado este lunes un acuerdo para tramitar una regularización extraordinaria que beneficiará a más de medio millón de personas extranjeras.

La medida busca sacar de la invisibilidad administrativa a quienes ya viven y trabajan en España, combatiendo la economía sumergida y garantizando derechos básicos.

A diferencia de los procesos de "arraigo" ordinarios que exigen años de estancia, este Real Decreto (que será aprobado este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros) establece condiciones mucho más flexibles:

Acreditar que se encontraba en territorio español antes del 31 de diciembre de 2025. Demostrar al menos cinco meses de residencia continuada al momento de presentar la solicitud. Carecer de antecedentes penales relevantes tanto en España como en su país de origen. Se aceptarán pruebas diversas más allá del padrón, como: Informes de citas médicas o certificados de servicios sociales.

Contratos de alquiler o facturas de servicios.

Justificantes de envíos de dinero (remesas) o billetes de transporte.

Esta medida es el resultado de meses de presión por parte de movimientos sociales y la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por más de 600.000 firmas.

El uso de un Real Decreto permite al Ejecutivo esquivar el bloqueo parlamentario en el Congreso, donde el PP y Vox habían manifestado su rechazo.

Desde Podemos, Irene Montero calificó la medida como un acto de "justicia social" para terminar con el "racismo institucional" que empuja a los migrantes a la explotación laboral.

La última gran regularización de este tipo ocurrió en 2005 bajo el gobierno de Zapatero, cuando cerca de 700.000 personas obtuvieron sus papeles, lo que resultó en un aumento significativo de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Actualmente, uno de cada cuatro jóvenes menores de 20 años en España ha nacido en el extranjero o es hijo de inmigrantes.

Esta regularización busca estabilizar el futuro de estas familias que ya forman parte del tejido social español.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube