Golpe a Teherán: Israel asegura haber desmantelado el principal centro de mando aéreo iraní

En una operación nocturna de alta precisión, el Ejército de Israel afirmó este sábado haber destruido el principal centro de mando de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria en Teherán. Según el comunicado oficial, el ataque desmanteló la sala de situación responsable de la defensa del espacio aéreo iraní, dejando a la capital del país en una posición de extrema vulnerabilidad.



El mando militar israelí subrayó que este centro era "el primer y más importante" punto de control establecido por la República Islámica en Teherán. El impacto de este bombardeo tiene tres vertientes críticas:

Control y mando: se debilita la capacidad de evaluación de la situación aérea en tiempo real. Logística y misiles: fueron atacadas instalaciones de almacenamiento y sitios de fabricación y lanzamiento de misiles balísticos. Suministros a Hizbulá: en una incursión paralela en el aeropuerto de Mehrabad, la aviación israelí destruyó 16 aviones que supuestamente eran utilizados para enviar armas al grupo chií libanés.

Balance trágico a una semana del conflicto

Hoy se cumple exactamente una semana desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la ofensiva con el objetivo declarado de derrocar el régimen y neutralizar la capacidad nuclear de Irán. Desde la confirmación de la muerte del líder supremo Alí Jameneí en la primera jornada, la escalada no ha dado tregua.



Las cifras de víctimas reflejan la magnitud de la tragedia:



Irán: al menos 1.332 civiles muertos.



Israel: Se reportan 10 fallecidos por ataques de represalia.



Líbano: Los muertos superan los 200, incluyendo 41 víctimas en la aldea de Nabi Chit tras una reciente incursión en el Valle de la Bekaa.



Un conflicto que se expande

La incorporación de Hizbulá al conflicto ha abierto un frente activo en el norte de Israel, mientras la comunidad internacional observa con preocupación cómo la guerra se extiende a países vecinos. Washington y Jerusalén mantienen su postura de no detener la ofensiva hasta cumplir con el desarme total de la fuerza de misiles balísticos iraní.

