"Gracias por sus oraciones": León XIV celebra multitudinatia misa en la ciudad peruana donde fue obispo

El papa León XIV regresó este viernes a la ciudad peruana de Chiclayo, donde ejerció como obispo entre 2015 y 2023, y saludó a la feligresía con un mensaje de alegría y reencuentro, durante una misa celebrada en las Pampas de Pimentel en el marco de su gira por Sudamérica.

Ante los asistentes a la ceremonia religiosa en la región Lambayeque, el Pontífice agradeció las muestras de afecto recibidas durante su ecuperación.

"Gracias por su cariño, el apoyo, sus oraciones, en particular por mi salud que en estos momentos de prueba (…), con la ayuda de Dios, estoy superando", afirmó durante la misa en Chiclayo. "Los tengo muy presentes en mis plegarias y les pido que sigan orando por mí para que nuestro Señor Jesucristo me conceda la gracia para continuar confirmando a mis hermanos en la fe".

Regreso a la diócesis y agenda académica

La visita marca el retorno de León XIV a la localidad peruana donde ejerció como obispo durante ocho años, entre 2015 y 2023, antes de trasladarse a Roma para dirigir el Dicasterio para los Obispos.

"Qué alegría volver a Chiclayo, es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes", declaró al pontífice al iniciar su discurso frente a miles de feligreses.

Durante su predicación, el Papa centró su mensaje en el "deber urgente e ineludible" de la evangelización por parte de los católicos y promovió una difusión de la fe "unida a la caridad y a la ayuda a los más necesitados". Como continuación de sus actividades en Lambayeque, la agenda oficial incluye una reunión con estudiantes, docentes y autoridades de la Universidad Católica “Santo Toribio de Mogrovejo”.

El escenario dispuesto en las Pampas de Pimentel incorporó piezas tradicionales e históricas del norte peruano. El altar estuvo presidido simbólicamente por la Cruz de Chalpón de Motupe, junto a una embarcación artesanal conocida como caballito de Totora y manteles confeccionados y bordados a mano por religiosas de Chiclayo.

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