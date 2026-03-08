Guerra en Medio Oriente: EEUU advierte a civiles en Irán de que zonas residenciales pueden ser objetivos legítimos

Suscríbete a nuestros canales

El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) emitió este domingo un comunicado de seguridad dirigido a la población civil en Irán, advirtiendo que las áreas residenciales utilizadas por el gobierno de Teherán para fines bélicos pierden su estatus de protección internacional.

Según el mando militar estadounidense, ciudades como Dezful, Isfahán y Shiraz estarían siendo utilizadas para el lanzamiento de drones y misiles balísticos desde zonas rodeadas de civiles. El almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, afirmó que el régimen iraní "compromete la seguridad de su propio pueblo" al emplear estas infraestructuras para atacar a socios en el Golfo.

Ante esta situación, las fuerzas estadounidenses instaron a los ciudadanos iraníes a permanecer en sus hogares.

"El régimen terrorista de Irán está ignorando flagrantemente las vidas civiles al atacar a nuestros socios del Golfo, mientras compromete la seguridad de su propio pueblo", afirmó el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM.



Escalada de tensión y cifras de víctimas

La advertencia llega en medio de una intensa ofensiva que, según datos del propio CENTCOM, ha alcanzado más de 3.000 objetivos en territorio iraní durante la primera semana de operaciones. Por su parte, las autoridades de Irán reportan que la cifra de civiles fallecidos asciende a 1.332, mientras que los ataques iraníes contra Israel han dejado al menos diez víctimas mortales.

Controversia por ataque a escuela de niñas

El panorama se torna más complejo tras las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien responsabilizó a Irán por el ataque a una escuela de niñas en el sur del país, donde fallecieron casi 180 personas.

Pese a las afirmaciones del mandatario, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aclaró que el suceso aún se encuentra bajo investigación. Grupos internacionales han solicitado que dicho evento sea indagado como un posible "crimen de guerra", especialmente luego de que análisis de medios como el New York Times, basados en imágenes satelitales, sugirieran que el impacto pudo provenir de fuerzas estadounidenses.

Con información de EFE

