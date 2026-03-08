Irán elige nuevo líder supremo bajo amenazas de Israel: esto se sabe del sucesor de Jameneí

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 8 de marzo, la Asamblea de Expertos de Irán confirmó que ya se eligió al sucesor del ayatolá Alí Jameneí, quien murió el pasado 28 de febrero en un ataque conjunto de Israel y EEUU.

Aunque la votación ya se realizó y existe un consenso mayoritario sobre el nuevo líder supremo, las autoridades religiosas decidieron mantener su nombre en secreto por el momento.

Mientras un consejo provisional liderado por el presidente Masud Pezeshkian intenta gestionar el vacío de poder. La rapidez en la elección responde a la presión de sectores conservadores que buscan estabilizar el país frente a la ofensiva militar externa.

¿Qué se conoce sobre el sucesor?

Aunque la decisión ya está tomada, el anuncio formal del nuevo líder quedó en manos de la secretaría de la Asamblea. Ahmad Alamolhoda señaló que la identidad del sucesor podría revelarse en las próximas horas.

Varios integrantes de la Asamblea ratificaron que la elección es un hecho, uno de ellos dejó entrever que Mojtaba Jameneí, hijo del anterior líder, es el principal designado para el puesto

Advertencias de Israel y nuevos ataques

El Ejército israelí lanzó una dura advertencia tras conocerse la noticia, asegurando que atacará a cualquier persona designada como sucesor y a los miembros de la Asamblea que participaron en la elección. Esta amenaza se materializó con operativos nocturnos que destruyeron depósitos de combustible en Teherán y alcanzaron un hotel en Beirut, donde presuntamente se encontraban mandos militares iraníes.

Postura de EEUU

El presidente Donald Trump afirmó que la guerra está "prácticamente ganada", a pesar de que Irán continúa lanzando ataques con drones y misiles.

Trump evitó descartar el envío de tropas terrestres al país persa, mientras insiste en que la operación militar busca un cambio de régimen y avanza más rápido de lo esperado tras la eliminación de la cúpula iraní.

Respuesta militar de Irán

Por su parte, la Guardia Revolucionaria advirtió que la resistencia apenas comienza. El portavoz Ali Mohammad Naini señaló que, hasta ahora, solo utilizaron armamento de generaciones antiguas.

Sin embargo, adelantó que en los próximos días emplearán misiles avanzados de largo alcance para responder a las incursiones en su territorio.

Visite nuestra sección Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube