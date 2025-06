Irán activa sus defensas aéreas en diversas zonas tras nuevos ataques israelíes: se reúnen con Estados Unidos este domingo

Suscríbete a nuestros canales

En la madrugada de este sábado 14 de mayo de 2025, Irán activó sus defensas aéreas en nuevas zonas, tras reportes de ataques en las provincias de Azerbaiyán Oriental, Lorestán y Kermanshah.

De acuerdo con CNN, en Azerbaiyán Oriental, resultaron impactadas cuatro zonas, mientras que se escucharon explosiones en los otros territorios.

El gobierno de Irán espera restablecer las conversaciones con Estados Unidos, luego de una pausa por los constantes ataques aéreos que iniciaron el viernes y continuaron este sábado.

¿Qué se conoce sobre los últimos ataques?

En Asadabad, al oeste del país, dos personas fallecieron y cinco fueron trasladadas heridas en las últimas horas.

A su vez, la Federación Iraní de Taekwondo notificó que tres de sus miembros murieron durante ataques contra Teherán: Amir Ali Amini, del equipo infantil, Mir Ali Amini, de la Federación juvenil y Hojatoleslam Ahmadpour.

CNN también informó que el gobierno Iraní calificó los ataques contra las instalaciones nucleares en Fordow como "limitados".

Según fuentes oficiales, no se reportaron grandes daños, además de un cobertizo que se incendió, y no existe riesgo de contaminación.

Como resultado de los ataques a un edificio en Teherán, murieron 60 israelíes, incluidos 20 niños en una zona residencial. Se cree que otros 10 niños continúan bajo los escombros.

El espacio aéreo de Irán seguirá cerrado hasta este domingo, expresó un funcionario de la Organización de Aviación Civil, a la agencia Mehr. Mientras que en Oriente Medio, y Siria, Líbano y Jordania, comenzaron a retomar sus vuelos comerciales.

Irán planea reunirse con Estados Unidos este domingo

De acuerdo con información obtenida del New York Times, Irán calificó de "sin sentido" las futuras conversaciones con Estados Unidos sobre el futuro nuclear de su país.

No obstante, debido a que el país americano aún no decide si participar o no, las conversaciones se retomarán este domingo en Mascate, capital de Omán.

"Todavía no está claro qué decisión tomaremos para el domingo", expresó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei.

Mientras tanto en Israel, el embajador de Estados Unidos, Mike Huckabee, expresó que tuvo que huir y refugiarse en una zona antibombas al menos unas cinco veces durante la noche de este sábado.

"Ahora es Shabat aquí. Debería haber tranquilidad. Probablemente no la habrá", declaró.

Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre las decisiones tomadas por la administración de Trump.

Sin embargo, un último reporte de la agencia Mehr, indica que Irán advirtió a Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, que cualquier país que participe en repeler ataques contra Israel será objetivo militar.

