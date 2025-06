María Zajárova reacciona antes las declaraciones de James D. Vance: Rusia y China hablan por sí solos

Suscríbete a nuestros canales

María Zajárova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, reaccionó a una reciente entrevista del vicepresidente Estados Unidos, James D. Vance, en la que afirmó que Rusia y China supuestamente no quieren que Irán desarrolle su programa nuclear.

En sus redes sociales, comentó la afirmación de Vance de que Moscú ha sido "muy coherente en que no quiere que Irán consiga un arma nuclear" y que "una de las pocas cuestiones en las que Rusia, China y Estados Unidos han llegado a un acuerdo es que no quieren una carrera armamentística nuclear en Oriente Medio". Zajárova le recordó que no se pueden hacer declaraciones en nombre de terceros países.

"En primer lugar, Rusia y China no quieren que Estados Unidos, interfiera en sus asuntos internos de ninguna forma. Y cualquiera que haga declaraciones en nombre de nuestros dos países, pero sin nuestra autorización, haría bien en empezar justamente por esto", escribió Zajárova.

"Por ejemplo, no suministrar misiles letales al régimen terrorista de Kiev, no militarizar Taiwán, etc.", enumeró.

Asimismo, la diplomática indicó que Rusia y China "hablan por sí solos" y las declaraciones correspondientes sobre la agresión de Israel y Estados Unidos ya han sido publicadas por los Ministerios de Exteriores de ambos países.



De igual manera, enfatizó que tanto Moscú como Pekín opinan que Irán, como cualquier país del mundo, "puede y debe determinar su propia estrategia para el desarrollo de la energía nuclear de conformidad con el derecho internacional", en particular de acuerdo con el Tratado de No Proliferación Nuclear.



Además, resaltó que Teherán estaba trabajando en proyectos relacionados con la energía nuclear pacífica, "algo que tiene derecho a hacer", y no estaba creando armas nucleares, "lo que ha sido confirmado reiteradamente tanto por el propio Teherán como por el Organismo Internacional de Energía Atómica".

