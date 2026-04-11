Iran y EEUU finalizan la primera etapa de negociaciones directas: claves del encuentro

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Este sábado, 11 de abril de 2026, Irán y EEUU finalizaron en Islamabad la primera etapa de sus reuniones directas con un ambiente de confianza.

De acuerdo con el reporte de la agencia EFE, durante este encuentro, ambas delegaciones entregaron los primeros documentos de acuerdo, lo que marca un avance importante en sus relaciones diplomáticas.

Las autoridades de Pakistán, que actuaron como mediadores, confirmaron que los equipos de trabajo se muestran positivos sobre los resultados obtenidos hasta ahora.

El desarrollo de la reunión

El diálogo comenzó a media tarde y se extendió durante varias horas en la capital paquistaní. La jornada solo se detuvo brevemente para un receso de oración y una cena de trabajo entre los especialistas de ambos países.

Según fuentes oficiales, el proceso de revisión de los acuerdos podría hacer que la estancia de los diplomáticos se prolongue más de lo planeado.

¿Quiénes participaron en el encuentro?

La delegación estadounidense estuvo liderada por el vicepresidente JD Vance, acompañado por asesores cercanos a la actual administración como Steve Witkoff y Jared Kushner.

Por parte de Irán, los máximos representantes fueron el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Exteriores, Abás Araqchí. Pakistán también estuvo presente en la mesa de diálogo para facilitar el entendimiento.

¿Cuáles son los próximos pasos?

Este encuentro es la reunión de más alto nivel entre las dos potencias desde el año 1979. Además, representa el primer contacto cara a cara y presencial que mantienen desde la firma del pacto nuclear en 2015. La presencia de equipos de expertos que vigilan la negociación desde Washington subraya la relevancia de este acercamiento para la política internacional.

Según informó la radiotelevisión estatal de Irán (IRIB) se espera que las conversaciones continúen durante la noche o el domingo para revisar los detalles finales de los textos intercambiados.

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