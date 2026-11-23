El expresidente brasileño Jair Bolsonaro continúa hospitalizado en Brasilia, donde recibe atención en la unidad de cuidados intensivos (UCI) por una obstrucción intestinal.

El centro médico informó que su condición es estable, aunque todavía no contempla una fecha para su salida.

Bolsonaro, de 71 años, ingresó el viernes de la semana pasada tras presentar fuertes dolores abdominales. Desde entonces, el equipo médico mantiene vigilancia sobre su evolución y aplica tratamiento clínico para atender la complicación intestinal.

Evolución y atención médica

El reporte médico señala que el exmandatario continúa con medidas de tratamiento, ayuno y soporte nutricional, mientras los especialistas esperan que su organismo recupere el funcionamiento intestinal sin necesidad de procedimientos invasivos.

Su esposa, Michelle Bolsonaro, informó que pasó la noche sin dolor y que logró caminar. A través de las redes sociales, pidió a sus seguidores mantener las oraciones por su recuperación y expresó su esperanza de que no requiera otra intervención.

Bolsonaro arrastra complicaciones derivadas de la puñalada que recibió en el abdomen durante la campaña electoral de 2018, episodio que lo llevó a someterse a varias operaciones.

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