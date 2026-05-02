La estrategia de Airbus para convertir Caracas en el centro de las conexiones aéreas: detalles

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Durante la conferencia Wings of Change Americas, el sector de la aviación puso su atención en la posibilidad de que Caracas vuelva a funcionar como un centro de conexiones clave para la región.

El presidente para las Américas de Airbus, Arturo Barreira, resaltó en una entrevista para El Aéreo que el país posee un mercado con capacidades excepcionales debido a su ubicación geográfica y a la historia de éxito que tuvo en décadas pasadas.

La visión de Airbus para el mercado local

En conversación con el medio especializado, Barreira explicó que, aunque el tráfico en el país se redujo entre tres y cuatro veces en las últimas dos décadas, existe un potencial subyacente muy importante.

El directivo comparó la futura evolución de las aerolíneas venezolanas con la transformación que vivió Colombia, señalando que los productos actuales del fabricante encajan con lo que el mercado necesita para volver a conectarse de forma eficiente.

La urgencia de renovar los aviones

Uno de los mayores obstáculos para el crecimiento del sector es la edad de los aviones que operan actualmente en el territorio nacional. Venezuela posee hoy la flota más vieja de todo el continente, con naves que superan los treinta años de antigüedad.

Para Barreira, es fundamental pasar de estos modelos antiguos a aeronaves modernas de pasillo único para rutas regionales y modelos de mayor tamaño para trayectos de larga distancia.

“Venezuela está en el centro de las Américas. Con un A320 puede servir tanto a Montreal como Buenos Aires. O sea, para eso es perfecto”, explicó Barreira.

Un mercado con potencial de crecimiento

La estrategia para levantar la industria aérea se basa en una combinación de aviones diseñados para rutas continentales cortas con modelos más grandes para vuelos hacia Europa o EEUU. Respecto a las inversiones, Barreira indicó que el mercado se muestra cauto a corto plazo a la espera de mayor tranquilidad para tomar decisiones.

"Todavía no se han dado las condiciones para muchos financieros para poner activos en el país. Pero sin lugar a duda va a ser un mercado que esperamos. Lo que hemos visto desde el principio del año lo confirma”, dijo.

No obstante, el representante de Airbus manifestó su confianza en la evolución positiva que el país está mostrando actualmente.

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