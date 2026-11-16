León XIV ya está en Lima para despedirse de Latinoamérica tras intensa jornada en la Amazonía

El papa León XIV aterrizó la noche de este domingo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, listo para cumplir este lunes con la última jornada de su histórica primera gira por Latinoamérica. Su regreso a la capital peruana cierra un intenso recorrido dominical que incluyó la costa norte del país, la región surandina de Cusco y la ciudad amazónica de Pucallpa.

Procedente de la selva peruana, el sumo pontífice tocó suelo limeño a las 20:40 hora local, tras encabezar una multitudinaria misa en Pucallpa y sostener un emotivo encuentro con representantes de veintiún pueblos indígenas y misioneros de la región amazónica.

Reclamo de justicia por los líderes indígenas

Durante su paso por la Amazonía, León XIV elevó un contundente mensaje en defensa de los derechos humanos y la protección del medio ambiente, condenando la violencia que sufren las comunidades originarias.

"Defender la propia casa puede costar la vida. En los últimos años, muchos líderes indígenas han sido asesinados por haber protegido los propios territorios. La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres", expresó el pontífice ante los líderes comunitarios.

Agenda final y despedida en Perú

Para este lunes, el máximo jerarca de la Iglesia católica cumplirá con una agenda de alto significado personal y pastoral antes de partir de regreso a Roma a las 13:45 hora local:

Visita al Callao (08:30 a. m.): El papa iniciará el día en la Residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en la provincia portuaria del Callao, lugar donde se desempeñó durante un año como administrador apostólico de su diócesis.

Misa de cierre (10:30 a. m.): Posteriormente, cruzará la capital para oficiar una eucaristía masiva en la Base Aérea Las Palmas, evento en el que se espera la asistencia de más de un millón de personas.

Esta misa servirá como broche de oro a su estadía de cinco días en Perú —país donde el entonces sacerdote Robert Prevost vivió por más de dos décadas y del cual adoptó su nacionalidad— y pondrá punto final a una gira regional que inició el pasado 6 de noviembre en Uruguay y continuó por Argentina.

Con información de EFE.

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