Lula tras reunirse con Trump: Él cree que en Venezuela todo está resuelto y espero que así sea

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En un encuentro que se extendió por más de tres horas en la Casa Blanca, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, donde uno de los puntos a tratar fue la situación de Venezuela actualmente.

El mandatario brasileño destacó la visión de Trump respecto a Venezuela, y afirmó que el presidente estadounidense mantiene su confianza en la estabilización del país.

"Él cree que en Venezuela todo está resuelto. Espero que así sea, porque trato con Venezuela desde 2002. Pero espero que Venezuela resuelva sus problemas, ¿no? Porque el pueblo venezolano necesita tener una oportunidad en la vida de vivir bien", afirmó Lula ante los medios en la Embajada Brasileña.

Lula desea lo mejor para Delcy Rodríguez

El líder brasileño también hizo referencia a la gestión de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, y le deseó que logre cumplir con su mandato para generar resultados tangibles. Reiteró que su enfoque no es el conflicto, sino la diplomacia.

"Mi vocación es de diálogo, es creer en el poder de la narrativa, es creer en el poder del convencimiento. No tengo vocación belicista", aclaró..

Durante la reunión, Lula se mostró abierto a actuar como interlocutor en asuntos sensibles para la administración Trump, como las relaciones con Cuba, Irán y la propia Venezuela.

Asimismo, el presidente brasileño puso sobre la mesa la necesidad de cambios en el Consejo de Seguridad de la ONU, una bandera histórica de la diplomacia brasileña que busca una gobernanza global más representativa.

Lula destaca cordialidad con EEUU

A pesar de las diferencias ideológicas que suelen marcar las interpretaciones sobre ambos líderes, Lula calificó el encuentro como un "paso importante" y subrayó que el tono fue de absoluta cordialidad.

El mandatario brasileño afirmó que la buena sintonía entre ambos países es una demostración al mundo de cómo las dos democracias más grandes de América pueden colaborar.

En un gesto de cercanía, Lula relató haber aconsejado a Trump mantener una actitud relajada ante la prensa. Incluso hubo espacio para el humor, al solicitarle que no se restrinjan los visados para la selección brasileña y su afición durante el Mundial de Fútbol que se celebrará este verano en Estados Unidos.

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