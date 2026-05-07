Trump revela detalles de su encuentro con Lula en la Casa Blanca este 7 de mayo

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El presidente de EEUU, Donald Trump, recibió este jueves a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la Casa Blanca.

A través de sus redes sociales, el mandatario estadounidense calificó el encuentro como positivo y destacó que la conversación se centró en temas comerciales y en la aplicación de aranceles.

De acuerdo con la agencia EFE, la cita estuvo marcada por la ausencia de una comparecencia conjunta ante los medios, algo poco frecuente en la agenda de Trump.

Por otro lado, según fuentes de la delegación brasileña, Lula solicitó que el contacto con la prensa fuera después de la charla. Sin embargo, la rueda de prensa no se realizó y el gobierno de EEUU suspendió las actividades informativas durante la tarde.

Resultados del encuentro

Donald Trump utilizó su red social para informar que la reunión con el presidente brasileño fue productiva. Detalló que Lula da Silva es un líder dinámico y que el diálogo abordó asuntos económicos de interés mutuo.

Además, adelantó que delegados de ambos gobiernos mantendrán nuevos contactos en los próximos meses para analizar puntos específicos de la relación bilateral.

"Acabo de concluir mi reunión con Luiz Inácio Lula da Silva, el muy dinámico presidente de Brasil. Conversamos sobre muchos temas, incluidos el comercio y, específicamente, los aranceles. La reunión transcurrió muy bien", detalló.

Motivos de la tensión

La relación entre ambos países atraviesa dificultades desde que Trump retomó la presidencia en 2025. El gobierno estadounidense aplicó sanciones económicas a Brasil como respuesta a la condena judicial contra Jair Bolsonaro.

El expresidente brasileño, aliado estrecho de Trump, recibió una sentencia de prisión por su participación en un intento de interrupción del orden democrático contra el actual gobierno de Lula.

Conflictos comerciales y seguridad

En el plano económico, Washington investiga supuestas prácticas injustas relacionadas con el sistema de pagos PIX. EEUU considera que esta herramienta perjudica a las empresas de tarjetas de crédito de su país.

Por otro lado, existe un desacuerdo sobre el combate al crimen. Trump evalúa catalogar a grupos delictivos brasileños como terroristas, una medida que Brasil rechaza porque teme que esto facilite una intervención externa en su soberanía.

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