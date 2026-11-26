El Gobierno de Colombia confirmó este martes 24 de noviembre que el masivo apagón registrado en los departamentos de Nariño y Putumayo (suroeste), así como en sectores del sur del Cauca, Huila y Caquetá, obedeció a un acto de «terrorismo» contra la red eléctrica nacional.

Ante la contingencia, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, instruyó adelantar las maniobras técnicas para restituir el fluido eléctrico y ordenó ejecutar «de inmediato un plan especial de defensa y protección» sobre la infraestructura energética del país.

"Mi prioridad es garantizar el bienestar y la seguridad de los colombianos. No permitiremos que el terrorismo doblegue al Estado ni afecte impunemente a nuestra gente", enfatizó el jefe de Estado.

En la misma línea, el ministro de Defensa, Jorge Mora, advirtió que las fuerzas armadas responderán con firmeza frente a ataques dirigidos contra servicios públicos esenciales:

"No permitiremos que los terroristas sigan afectando a la población ni atenten contra servicios esenciales. Nuestra respuesta será contundente siempre que sea para proteger a los colombianos, garantizar la seguridad y actuar con toda la determinación del Estado".

Detalles técnicos de la falla en el anillo sur

De acuerdo con el reporte emitido por la empresa Centrales Eléctricas de Nariño (Cedenar), la interrupción del suministro se originó alrededor de las 6:30 p. m. tras registrarse una falla simultánea en los dos circuitos de 230 kilovoltios (kV) que conectan la subestación San Bernardino, en el departamento del Cauca, con la subestación Jamondino, en Pasto, capital de Nariño.

Dicho corredor eléctrico constituye la principal arteria de enlace de Nariño y el denominado anillo sur con el Sistema Interconectado Nacional (SIN), según explicó el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina.

Las operaciones para normalizar el servicio eléctrico en los cinco departamentos afectados avanzan bajo la coordinación técnica del Centro Nacional de Despacho (CND), ente encargado de supervisar los activos del Sistema de Transmisión Nacional.

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