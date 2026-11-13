Nuevo ataque con drones contra un batallón en Colombia: registran cuatro militares muertos y varios heridos

Este jueves se registró un nuevo ataque con drones y francotiradores contra un batallón en Colombia, dejando al menos cuatro militares muertos y varios heridos.

De acuerdo con el reporte de la agencia de noticias EFE, el batallón se encontraba específicamente en el municipio de Tibú al noreste de Colombia, en la frontera con Venezuela.

Ataque en Colombia

Asimismo especifica que las tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N°10 del Ejército colombiano se encontraban ejecutando operaciones en el pueblo Barco La Silla de Tibú, cuando fueron atacados por al menos 20 explosivos que lanzaron en su contra los drones.

Adicionalmente, señala que entre los militares que fallecieron se encontraban dos soldados profesionales y un cabo segundo.

Conflicto armado

Cabe destacar que tras el ataque, el enfrentamiento entre el Ejército y el grupo armado se mantuvo, por lo que los equipos de socorro no pudieron llegar para atender a los heridos o levantar los cuerpos de los fallecidos, de igual modo, algunos vecinos del sector también se desplazaron para mantenerse a salvo.

Adicionalmente, el ataque de este jueves es uno más de los que se han registrado durante los últimos meses en Tibú, en el Catatumbo, donde desde junio de este año al menos cinco personas y un niño han fallecido por ataques con drones.

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