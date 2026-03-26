Nuevo proceso de regularización en España para venezolanos: así podrá obtener la residencia

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El Gobierno de España confirmó que el proceso para regularizar a unos 500.000 migrantes comenzará oficialmente en abril de 2026.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció que el decreto se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) justo después de Semana Santa, lo que marcará el inicio formal de los trámites.

Esta medida busca dar papeles a los extranjeros que ya viven y trabajan en el país, permitiéndoles acceder a derechos legales y mejores condiciones laborales, informó la agencia EFE.

Requisitos principales para los solicitantes

Para poder beneficiarse de esta medida, los migrantes deberán cumplir con dos condiciones fundamentales. Primero, deben demostrar que vivieron en España al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025.

Segundo, es obligatorio no tener antecedentes penales, ya que el proceso busca integrar a personas que cumplan con las normas de convivencia.

Fechas clave y próximos pasos

Aunque la intención es comenzar en los primeros días de abril, el Ministerio advierte que la aprobación definitiva podría retrasarse hasta la segunda quincena de abril. Esto se debe a que todavía faltan informes necesarios, como el del Consejo de Estado.

La ministra Saiz pidió calma frente a los rumores falsos y recordó que, una vez se publique el decreto, no será necesario que el Congreso vuelva a votarlo.

El perfil de los beneficiados

Se estima que al menos medio millón de personas podrán arreglar su situación legal. La mayoría de los migrantes que se encuentran actualmente sin papeles provienen de América Latina, especialmente de países como Colombia, Perú y Honduras.

Aunque el gobierno calcula 500.000 beneficiarios, algunos estudios sugieren que la cifra de personas en situación irregular en España podría llegar hasta las 840.000.

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