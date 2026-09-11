OEA insta a Venezuela a nombrar representación diplomática para acompañar la transición democrática

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, instó este jueves al Gobierno venezolano a designar formalmente a un representante permanente ante el organismo regional.

La medida busca reactivar la participación del país en las actividades multilaterales y facilitar el acompañamiento institucional de la OEA en el proceso de transición hacia nuevas elecciones democráticas.

Ramdin aclaró que, desde el punto de vista jurídico, Venezuela se mantiene como Estado miembro de la organización, dado que el trámite de retiro iniciado en 2017 por el Ejecutivo anterior no llegó a concretarse legalmente.

Ramdin enfatizó que el país no requiere solicitar un reingreso formal, pues conserva sus derechos y condición de miembro activo; solo se precisa la acreditación de una delegación oficial.

El organismo multilateral manifestó su disposición para desplegar asistencia técnica y electoral durante el periodo de transición.

Aunque no existe un anuncio oficial por parte de Caracas, el diplomático sugirió la existencia de conversaciones informales entre las partes para evaluar la reincorporación formal de una misión venezolana.

El pronunciamiento del organismo hemisférico se enmarca en la nueva coyuntura política y de normalización de relaciones diplomáticas de Venezuela tras la instalación de la gestión interina liderada por la presidenta Delcy Rodríguez.

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