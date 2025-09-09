¡Paz en Gaza! Israel se suma al plan de Trump: de qué trata

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, informó que se suman al plan del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump.

En tal sentido, el alto funcionario se refirió a una propuesta para un alto el fuego en Gaza.

Israel se suma al plan de Trump: de qué trata

Según reveló, la acción se llevará bajo las condiciones de que liberen a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.



"La guerra puede terminar mañana", dijo Saar en una rueda de prensa en Zagreb, y añadió que Israel está dispuesta a aceptar "un acuerdo completo que ponga fin a la guerra" y englobe esas dos exigencias.



Para el ministro, la condición de que Hamás deponga las armas es "crucial" para Israel y además "garantiza un futuro mejor para Gaza y los palestinos".

Por lo que está en la mesa, la liberación de los 48 rehenes vivos y muertos en Gaza el primer día del alto el fuego a cambio de presos y detenidos palestinos, y el comienzo ese día de las negociaciones para el fin de la guerra bajo la supervisión de Trump, reportó EFE.

En los últimos días, Hamás, que quiere un acuerdo con garantías de que Israel pondrá fin a su ofensiva, ha afirmado que "está abierto a cualquier idea o propuesta que permita lograr un alto el fuego integral" y la "retirada completa" de las fuerzas israelíes de Gaza.

