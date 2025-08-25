Netanyahu confirma bombardeo al palacio presidencial de Yemen: esto dijo el primer ministro de Israel

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó el bombardeo contra el palacio presidencial de los hutíes en Yemen.

A través de un comunicado, el ministro de Defensa, Israel Katz, junto a Netanyahu, aseguran que tras los bombardeos de este domingo contra Saná, han "destruido" el palacio presidencial de los hutíes.

De acuerdo con el comunicado conjunto, "Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han destruido el palacio presidencial hutí en Yemen y atacado depósitos de combustible y plantas eléctricas".

A través de su cuenta en X, antes Twitter, Netanyahu aseguró que "Nuestra fuerza aérea atacó el corazón de Saná" y agregó que "quien dañe a Israel pagará un alto precio. Nuestra fuerza y ​​determinación son evidentes para todos".

El mensaje estuvo acompañado por un video, donde el mandatario israelí destacó que "Creo que toda la región se está enterando de lo fuertes que son las manos y la determinación del Estado de Israel".

Daños en Yemen tras bombardeo

De acuerdo con los reportes del Ejército israelí los bombardeos fueron directo contra un complejo militar en el palacio presidencial, un almacén de combustible en Saná y dos plantas eléctricas.

Asimismo, indica el ministerio de Salud y Medioambiente de los insurgentes, que al menos dos personas perdieron la vida, mientras otras 35 salieron heridas.

