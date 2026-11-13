Pdvsa y Ecopetrol evalúan pacto de gas natural tras visita a Venezuela: claves de las negociaciones

La empresa colombiana Ecopetrol busca cerrar un pacto de diez años con el fin de comprar gas natural a Venezuela.

De acuerdo con Bloomberg, esta jugada comercial propone solucionar la escasez de combustible que afecta al territorio colombiano en la actualidad.

El director general de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, confirmó la estrategia durante la entrega de informes financieros. El costo del gas venezolano resultará muy económico en comparación con las tarifas habituales del mercado regional.

Situacion del combustible en Colombia

La nación colombiana afronta una escasez severa de este recurso debido a la menor extracción local. Las compras al exterior cubrieron casi el 40% de la demanda colombiana durante el mes de septiembre.

Por ello, el plan inmediato utiliza el conducto conocido como Antonio Ricaurte para enlazar a ambas naciones. El gobierno colombiano declaró este proyecto como una prioridad de interés nacional.

Permisos y control legal para el acuerdo

Ecopetrol pedirá el permiso para manejar la parte de la tuberia ubicada en suelo colombiano. La firma ya presentó los documentos necesarios ante el gobierno de Estados Unidos (EEUU), para cumplir con las normas vigentes.

A su vez, los directivos de la empresa identifican otras oportunidades de negocio dentro del sector energético de Venezuela. Estos proyectos buscan aumentar los recursos totales de la corporación en los próximos años.

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