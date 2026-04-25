Personas nacidas después del 2009 tendrán prohibido fumar en este país

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El Parlamento del Reino Unido ha ratificado de forma definitiva una legislación pionera destinada a erradicar el tabaquismo en el país. La nueva normativa prohíbe la venta de tabaco a cualquier persona nacida después del 1 de enero de 2009, sentando las bases para crear la primera generación libre de humo en la historia moderna británica.

Un consenso transpartidista para la salud pública

El proyecto de ley, que busca eliminar progresivamente el consumo de tabaco al elevar cada año la edad mínima legal para comprarlo, culmina un proceso legislativo iniciado hace dos años bajo la administración conservadora de Rishi Sunak.

A pesar de haber nacido en el seno del anterior Gobierno, la ley ha logrado cruzar la línea de meta gracias al apoyo decisivo del actual primer ministro, Keir Starmer, y el Partido Laborista. Durante su fase inicial, el respaldo de los laboristas —entonces en la oposición— fue fundamental para contrarrestar la fragmentación interna en las filas conservadoras, donde casi sesenta diputados votaron en contra y otro centenar optó por la abstención.

Puntos clave de la legislación:

Prohibición generacional: No se trata de una prohibición total inmediata, sino de una restricción permanente para los nacidos a partir de 2009.

Objetivo de Salud: Reducir drásticamente las enfermedades relacionadas con el tabaquismo y aliviar la presión sobre el sistema público de salud (NHS).

Continuidad Política: La medida representa un inusual punto de encuentro entre las dos principales fuerzas políticas del país en materia de bienestar social.

Con esta decisión, el Reino Unido se sitúa a la vanguardia global de la lucha contra el tabaquismo, implementando una de las medidas de control de sustancias más restrictivas y ambiciosas del siglo XXI.

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