¿Por qué Trump se hará chequeo en un hospital militar? Esto dice la Casa Blanca

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se realizará un chequeo médico y dental este mes, en la que sería su cuarta visita a especialistas médicos desde que regresó al cargo.

La Casa Blanca describió la visita médica como un examen físico anual y de atención preventiva rutinaria.

Trump, que cumple 80 años el próximo mes y es la persona con mayor edad en ser elegida presidente de Estados Unidos, verá a sus doctores en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed el 26 de mayo.

Expectativa tras estudios de imágen del presidente de EEUU

De acuerdo con la publicación de Associated Press, la salud del presidente ha sido objeto de escrutinios, por lo que Trump afirmó que lamentaba haberse realizado estudios de imagen del corazón y el abdomen el año pasado, situación que generó expectativa entre los ciudadanos sobre su condición.

Recientemente, Trump habló sobre “lo bien que se siente pese a sus años”. Este lunes, el mandatario expresó que se siente igual que hace 50 años.

“Literalmente me siento igual”, declaró en un acto en el Despacho Oval. “No sé por qué. No es porque coma los mejores alimentos”.

La semana pasada, el presidente estadounidense bromeó sobre su rutina de ejercicio, y señaló que entrena “como un minuto al día, como máximo”.

Trump habla sobre su estado de salud

Luego de un examen físico anual, en abril de 2025, el médico de Trump informó que el mandatario estaba “plenamente apto” para desempeñarse como comandante en jefe de las fuerzas armadas.

El capitán de la Armada, Sean Barbabella, encargado del examen, indicó que Trump pesa 9 kilos menos que en un chequeo de 2020, el cual mostró que estaba al borde de la obesidad.

Meses después de la visita reportada en abril pasado, Trump se sometió a un chequeo tras notar lo que la Casa Blanca describió como una “leve hinchazón” en la parte inferior de las piernas.

Pruebas realizadas por la unidad médica de la residencia presidencial determinaron que el mandatario padece insuficiencia venosa crónica, condición común en adultos mayores, la cual causa que la sangre se acumule en las venas.

¿Cuándo se realizará el próximo chequeo de Trump?

Posteriormente Trump se sometió a un examen médico, el pasado mes de octubre, que la Casa Blanca calificó como un “examen físico semestral”, en el que también recibió su vacuna anual contra la gripe y una dosis de refuerzo contra el COVID-19.

The Wall Street Journal reveló que el presidente también se realizó estudios de imagen avanzados del corazón y el abdomen para una evaluación preventiva.

En su primer mandato, Trump se realizó al menos cuatro exámenes médicos mientras estuvo en el cargo.

Su próxima evaluación dental se realizará unos 10 días después del regreso previsto de Trump de una reunión en Beijing con el gobernante chino Xi Jinping.

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