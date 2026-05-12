Fiscal de Texas contra Netflix: así expone el oscuro negocio detrás de tus maratones de series

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El fiscal general de Texas, Ken Paxton, inició una ofensiva legal contra Netflix este lunes al presentar una demanda civil que acusa a la plataforma de engañar a los usuarios sobre la recolección de sus datos personales.

Según el documento judicial interpuesto en un tribunal de Dallas, el gigante del streaming monetiza miles de millones de registros privados (vendiéndolos incluso a firmas de análisis de solvencia) a pesar de haber prometido restricciones en su política de privacidad.

Esta acción legal cobra una relevancia importante en el contexto digital actual, ya que busca sancionar cada infracción probada con multas de hasta 10.000 dólares, señalando que la empresa extrae información de jóvenes texanos para maximizar sus ingresos publicitarios.

Demanda

La demanda también arremete contra el diseño de la interfaz, calificándolo de "adictivo" mediante funciones como la reproducción automática de contenido, una táctica diseñada para retener a los espectadores el mayor tiempo posible frente a la pantalla.

Netflix rechazó tajantemente las acusaciones, calificándolas de distorsionadas y asegurando que sus operaciones cumplen estrictamente con la legalidad vigente según señala la agencias AFP.

No obstante, este litigio sigue la estela de los recientes fallos judiciales en Los Ángeles contra Meta y Google, donde jurados estadounidenses determinaron la responsabilidad de las grandes tecnológicas en el desarrollo de plataformas que fomentan la dependencia digita

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