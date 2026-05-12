España confirma contagio por hantavirus en pasajero del HV Hondius: otros 13 permanecen en cuarentena

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El Ministerio de Sanidad de España confirmó el resultado positivo por hantavirus de uno de los 14 pasajeros originarios de ese país que estuvieron a bordo del MV Hondius.

Se conoció que el paciente contagiado fue aislado en una unidad de alto nivel del Hospital Gómez Ulla de Madrid, mientras que los otros 13 presentaron nuevamente un resultado negativo en la segunda prueba.

Fuentes de Sanidad citadas por EFE detallaron que el hombre permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) tras un primer positivo provisional.

Síntomas del paciente contagiado con hantavirus

Entre los síntomas de la enfermedad, el contagiado presentó febrícula y ligera desaturación, aunque se encuentra aparentemente estable y sin que su cuadro clínico se agrave.

Además, el Ministerio adelantó que, según las autoridades estadounidenses, el ciudadano ese país, cuyo primer resultado de las pruebas que le realizaron en Cabo Verde no fue concluyente y que después fue negativo, repitió el mismo resultado en una nueva prueba.

La Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel, construida en el hospital militar tras la crisis del ébola, cuenta con medidas de seguridad como circuitos diferenciados de entrada y salida, controles de acceso, presión negativa y desinfección en cada una de las habitaciones.

Otras 13 pesonas en cuarentena

Los otros 13 españoles del crucero MV Hondius están aislados en el hospital Gómez Ulla.

Aunque pueden comunicarse con sus familiares a través de sus móviles, los pacientes permanecen aislados en habitaciones individuales, mientras se vigila su temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible con la infección.

Este lunes el Ministerio de Sanidad anunció que la cuarentena por hantavirus se contará a partir del 6 de mayo y se extenderá 42 días, es decir, hasta el 17 de junio.

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