Tragedia en Texas: ¿quién es la nueva víctima hallada en las vías del tren en San Antonio?

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El desierto texano vuelve a ser el escenario de una fatalidad vinculada al tránsito irregular de personas por vías ferroviarias. Las extremas temperaturas de la región representan un peligro mortal para quienes utilizan los vagones de carga como transporte.

Los equipos de emergencia mantienen la vigilancia en las rutas de la empresa Union Pacific tras los recientes hallazgos en la zona. Cada revisión técnica de los convoyes revela la magnitud de los riesgos que enfrentan los viajeros en esta ruta fronteriza.

La oficina del sheriff de Bexar hallan otro cuerpo en los rieles de tren de carga en Texas, dónde viajaba con el mismo grupo de seis muertos, según el sheriff. El hallazgo ocurrió cerca de San Antonio y el cuerpo pertenece presuntamente al grupo localizado el domingo en Laredo.

¿Cuál es la causa probable de este nuevo cadáver?

Corinne Stern, forense del condado, indicó que los análisis preliminares sugieren una muerte accidental por hipertermia o insolación. La experta identificó síntomas claros de golpe de calor en el cuerpo de una mujer de 29 años que integraba el grupo.

El clima en el desierto entre Texas y México registra picos de calor intenso durante el día y descensos bruscos por la noche. Estas condiciones climáticas severas superan la resistencia física de los ocupantes de los contenedores metálicos del tren.

La forense Stern espera terminar las examinaciones de los otros cinco hombres para dictaminar de manera oficial la causa de muerte. Hasta ahora, la evidencia apunta a que las víctimas perecieron por el encierro y las altas temperaturas.

¿Qué identidades rastrean en el caso las autoridades locales?

Las autoridades locales recuperaron identificaciones y teléfonos celulares que vinculan a las víctimas con México y Honduras. Los funcionarios utilizan el Programa de Extranjeros Desaparecidos de la patrulla fronteriza (CBP) para identificar a los fallecidos.

Los consulados de ambos países colaboran actualmente con la toma de muestras para cruzar la información genética de los restos. La policía de Laredo encontró el primer grupo de seis personas cuando un inspector revisaba las unidades de carga.

El depósito de trenes donde ocurrió el hallazgo inicial se ubica muy cerca del cruce fronterizo con Nuevo Laredo. Las autoridades todavía no determinan de qué punto exacto partió el vagón siniestrado de la empresa Union Pacific.

¿Qué dicen las investigaciones?

La investigación intenta aclarar si los fallecidos son víctimas de rutas controladas por "coyotes" o grupos criminales. Estos delincuentes cobran altas sumas de dinero bajo la promesa de cruces seguros hacia el interior de Estados Unidos.

La policía del condado de Bexar mantiene la custodia de la zona donde apareció la séptima víctima para recabar más evidencias. El caso resalta la peligrosidad de las rutas ferroviarias como método de entrada ilegal al estado de Texas.

Las organizaciones de derechos humanos piden extremar la vigilancia para evitar que estos incidentes se repitan en la temporada estival. El hallazgo de un cuerpo adicional refuerza la hipótesis de un grupo que intentó escapar del calor sin éxito.

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