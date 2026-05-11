Su hijo la apuñaló salvajemente durante el Día de las Madres: episodio de violencia termina con fatal tiroteo

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Una mujer, quien presenta una discapacidad que la obliga a utilizar una silla de ruedas, fue violentamente apuñalada por su hijo, durante el domingo del Día de las Madres.

El hombre murió en la escena, luego de que funcionarios de la policía de Long Island intervinieran para evitar que continuara con la agresión contra la víctima. De acuerdo con los reportes, los oficiales le dispararon luego de que el agresor se negara a soltar el cuchillo.

De acuerdo con el Departamento de Policía del Condado de Suffolk, la policía de Southampton respondió a un llamado sobre una “situación doméstica que se agravaba” en una residencia de Riverhead, cerca de las 2:40 de la tarde.

Lo sorprendieron cuando apuñalaba a su madre

Cuando los oficiales llegaron al lugar de los hechos, encontraron al sospechoso mientras apuñalaba a su madre, informó New York Post.

La mujer sufrió varias puñaladas y fue trasladada de urgencia hasta un hospital local con heridas de gravedad, señalaron las fuentes policiales al medio local.

De acuerdo con WABC, la madre está confinada a una silla de ruedas y sus vecinos la describieron como una persona tranquila. Además, los lugareños aseguraron que la mujer fue víctima de violencia doméstica durante varios años.

La agredida es madre trillizos, entre los cuales, según los informes, dos sufrían de enfermedades de salud mental.

Llamó a las autoridades para alertar que "tenía miedo de su hijo"

Poco antes de los hechos, la mujer había realizado una llamada al 911, en la cual reveló a las autoridades que tenía miedo de su hijo.

Tres oficiales de policía de Southampton fueron trasladados hasta un hospital cercano y atendidos por lesiones graves, pero desconocidas. Ambos recibieron el alta poco después.

La policía indicó que los detectives de la Fiscalía General del Estado de Nueva York acudieron a la escena.

La investigación sobre este sangriento incidente sigue en curso.

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