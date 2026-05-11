Vendía cableado robado de Cantv a través de Marketplace en Caracas: esto pasó

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En el marco de los operativos desplegados para frenar el hurto y la comercialización ilegal de recursos del Estado, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) capturaron en Caracas a un hombre que se dedicaba a vender material estratégico perteneciente a la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, reveló los detalles del procedimiento.

Agregó que la captura fue ejecutada por sabuesos de la Delegación Municipal Simón Rodríguez, tras análisis informático y de campo.

Rico indicó que el detenido quedó identificado como Francisco Alfredo Arasma Legal, de 62 años de edad.

El modus operandi del Marketplace

De acuerdo con las investigaciones, el sexagenario sustraía el cableado y los componentes de las redes de telecomunicaciones para luego ofrecerlos de forma ilícita al mejor postor a través de la popular tienda virtual Marketplace de Facebook.

Durante las pesquisas, se determinó que Arasma Legal comercializaba una amplia variedad de insumos de telecomunicaciones de uso exclusivo para la restitución y mantenimiento de servicios, entre los que destacan: rollos de cable, equipo de medición, rosero de fibra óptica, cableado de fibra óptica y jumper para conexiones telefónicas.

El sospechoso fue puesto a la disposición inmediata del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.

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